تنطلق غدًا.. ننشر جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تنطلق غدًا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) بأسيوط، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مكثفة بعد تعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية.

رفعت مديرية التربية والتعليم بأسيوط درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعقيم والتطهير وتوفير المطهرات للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وفيما يلي ينشر موقع الخليج 365 جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بأسيوط ( عام - رياضي - لغات):

السبت 29 يناير : امتحان اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية

الأحد 30 يناير : يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية ثم يليه امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 31 يناير : يؤدي الطلاب امتحان الهندسة ثم يليه امتحان مادة التربية الفنية.

الثلاثاء 1 فبراير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 2 فبراير: يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء.

الخميس 3 فبراير: يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم ثم امتحان مادة التربية الرياضية.

أما جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بأسيوط ( مهني):

السبت 29 يناير : امتحان اللغة العربية والخط.

الأحد 30 يناير : يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية ثم يليه امتحان مادة التربية الفنية.

الاثنين 31 يناير : يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات ثم يليه امتحان مادة المجال الزراعي.

الثلاثاء 1 فبراير: امتحان مادة الاقتصاد المنزلي "للبنات" والمجال الصناعي "للذكور" ثم يليه امتحان مادة التكنولوجيا.

الأربعاء 2 فبراير: يؤدي الطلاب امتحان العلوم ثم يليه امتحان مادة التربية الدينية.

الخميس 3 فبراير: يؤدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.