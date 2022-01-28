لليوم الثالث.. موجة أمطار وصقيع تضرب الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصلت موجة الطقس المضطرب ضرب سواحل الإسكندرية اليوم الجمعة، صاحبها هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ووفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 50-60% تقريبا، على أن تزيد تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

ونشرت شركة الصرف الصحي، نحو 180 سيارة شفط في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وشركتي نهضة مصر، للتعامل مع تراكمات المياه.

وواصلت الأجهزة التنفيذية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

من جانبه، أكد أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن الأمطار لم تسبب أي تأثير على حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

في سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.