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محكمة تركية تأمر بـ”حبس 3 إرهابيين أجانب”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 04:23 مساءً - منذ 34 دقيقة

علم تركيا

أمرت محكمة تركية اليوم الجمعة، بـ”حبس 3 إرهابيين أجانب” لارتباطهم “بحزب العمال الكردستاني”، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

وكشفت “الأناضول” أن شرطة العاصمة أنقرة أحالت 3 مشتبهين أجانب إلى القصر العدلي بعد القبض عليهم بعملية أمنية في أنقرة.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية إن “الشرطة كشفت عن أن المشتبهين تلقوا تدريبات ضمن صفوف “ي ب ك” في سوريا، مع ضبط مشاهد مصورة عن تلك التدريبات”.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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