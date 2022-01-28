كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 04:23 مساءً - منذ ساعتين

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتفصيل عن التصعيد الحالي بين موسكو والغرب حول أوكرانيا وملفات ملحة أخرى، في مقابلة موسعة أجرتها معه عدة محطات إذاعة روسية اليوم الجمعة.

وفيما يلي أهم ما جاء في مقابلة لافروف الموسعة بشأن السياسات الخارجية للدولة الروسية: ‎

لافروف: المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنته بعد ولن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا

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لافروف: النقاط البناءة في الرد الغربي على “مبادرة الضمانات الأمنية” تعتمد على اقتراحات روسية سابقة

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لافروف: الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا

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لافروف: سأطرح على زملائي اليوم استفسارا بشأن كيفية

تطبيق دولهم التزاماتها ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأمن غير القابل للتجزئة

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لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جوابية إن لم يتم الاتفاق مع الغرب على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا

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لافروف: تبني واشنطن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيكون بمثابة قطع للعلاقات

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لافروف: التهديدات الأمريكية بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة قبيحة

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لافروف: نريد من الغرب أن يتعامل معنا بشكل نزيه‎

لافروف مخاطبا الغرب: إذا كنتم تؤيدون الدبلوماسية نفذوا تعهداتكم

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لافروف: علينا مناقشة مسائل حقوق الإنسان بانفتاح أكبر ضمن رابطة الدول المستقلة

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لافروف: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقدت القدرة على الاعتماد على العدل وأحكامها تزداد تسييسا

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لافروف: الولايات المتحدة والناتو يحاولان الهروب من المسؤولية بشأن القضايا الأمنية

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لافروف: روسيا لن تغير موقفها بخصوص الضمانات الأمنية وليس هناك مجال لحل وسط إذا استمرت واشنطن في تشويه براهين موسكو

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لافروف: سأناقش مع نظيرتي الألمانية اليوم هاتفيا مسألة ضغط حكومة برلين على قناة RT DE‎

لافروف: سنرد في حال استمرار مضايقة RT في ألمانيا

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لافروف: ليس بإمكان أحد سوى الولايات المتحدة إجبار كييف على تطبيق اتفاقات مينسك

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لافروف: قد ندرس اتخاذ إجراءات لضمان أمن دبلوماسيينا في كييف في ظل إجلاء دول غربية دبلوماسييها

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لافروف: هناك أسئلة متعددة لم يجب عنها الغرب بشأن قضية “تسميم نافالني”‎

لافروف: لا أستبعد وجود أطراف تسعى إلى تأجيج الحرب في جنوب شرقي أوكرانيا وكييف لا تسيطر على جزء من قواتها