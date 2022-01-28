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شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 18 مليون دولار.. ضبط شحنة مخدرات على متن سفينة صيد في خليج عمان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أنها تمكنت من ضبط شحنة مخدرات بقيمة 18 مليون دولار على متن سفينة صيد تم اعتراضها في خليج عمان.
وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، أن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، اعترضت سفينة صيد مجهولة الهوية تنقل مخدرات غير مشروعة في الخليج .
وأكدت أنه تم ضبط 150 كيلوجراما من الهيرويين و250 كيلوجراما من الميثامفيتامين و665 كيلوجراما من الحشيش على متن السفينة، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تعتبر الثانية خلال الأيام العشر الأخيرة.
وفي وقت سابق أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اعتراض سفينة صيد لا ترفع علم أي دولة في خليج عمان وتم ضبط أسلحة مهربة على متنها، مؤكدًا أن سفن دوريات السواحل اعترضت السفينة العابرة من إيران وكانت تتبع مسارًا يتم استخدامه تاريخيًا لتهريب أسلحة إلى اليمن دعمًا للحوثيين.
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