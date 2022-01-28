شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: 616 مليون طفل بالعالم متضرر من إغلاق المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة اليونيسيف حكومات العالم إلى الإبقاء على المدارس مفتوحة وعدم تعطيل تعلم الأطفال.

وقالت المنظمة في بيان، أنه يجب على حكومات العالم بذل كل ما في وسعها للإبقاء على المدارس مفتوحة وعدم تعطيل تعلم الأطفال، والتأكد من أن الإستراتيجيات الوطنية للسيطرة على " كوفيد - ١٩ " تسهل مشاركة الأطفال في التعليم والجوانب الأخرى للحياة الاجتماعية، مشيرة إلى أن إعطاء الأولوية في التلقيح من الفيروس للمعلمين ومن ثم العاملين الصحيين والأشخاص المعرضين للخطر.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور، إن ٦١٦ مليون طفل يتأثرون حاليا من الإغلاق الجزئي أو الكلي للمدارس بينما يستمر متغير أوميكرون في الانتشار، مشيرة إلى أن الاستثمار في الاتصال الرقمي يساعد في التأكد من عدم ترك أي طفل خلف الركب.

وأضافت أنه في ظروف الأزمات كما في جائحة كورونا هناك دائما قرارات صعبة تفرض تحديات، لكن مخاطر ترك الأطفال بدون تعليم كبيرة للغاية.