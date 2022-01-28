شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 33 وفرار الآلاف بسبب الاشتباكات المسلحة بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل نحو33 شخصا في اشتباكات وقعت بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس المتمردة في إقليم شمال كيفو الواقع في شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية، تأكيد مصادر عسكرية في البلاد أن هذه الاشتباكات اندلعت في بلدة روتشورو شمال غوما عاصمة إقليم شمال كيفو منذ يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنه سجل فرار الآلاف من سكان القرى القريبة من مناطق القتال.

يذكر أن متمردي حركة 23 مارس يرغبون في السيطرة على قاعدة رومانغابو العسكرية الواقعة على بعد حوالي خمسين كيلومترا من المكان الدائر فيه القتال حاليا، وهي حركة متمردة كونغولية قديمة من قبيلة توتسي المدعمة من طرف رواندا وأوغندا والتي هزمت عام 2013 ومتهمة منذ نوفمبر الماضي بشن هجومات على مواقع الجيش.