شكرا لقرائتكم خبر عن 83 %؜ من سكان «تيجراي» يعانون من انعدام الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الغذاء العالمي اليوم أن ٤٠٪؜ من سكان تيجراي يعانون من نقص حاد في الغذاء، بعد ١٥ شهرا من بدء النزاع، وأن ٩ ملايين شخص بحاجة إلى المساعدات الغذائية في المناطق الثلاث المتضررة من النزاع شمال إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تومسون فيري في تصريح صحفي: إن ٨٣٪؜ من سكان تيجراي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويستخدمون استراتيجيات للتأقلم من خلال الحد من عدد الوجبات وحجمها من أجل البقاء على قيد الحياة، كما يعاني ١٣٪؜ من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية.

ودعا المدير الإقليمي للبرنامج في شرق أفريقيا مايكل دانفورد إلى زيادة المساعدات الغذائية لإقليم تيجراي، مشيراً إلى أن البرنامج يبذل قصارى الجهد لضمان وصول قوافل الطعام والأدوية إلى الخطوط الأمامية، وأن هناك حاجة لهدنة إنسانية وفتح ممرات إنسانية لوصول المساعدات مع استمرار الأعمال العدائية لوصول الإمدادات إلى ملايين الجوعى.