انت الان تتابع خبر كورونا يضرب منتخب المغرب قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت تقارير إعلامية مغربية، اليوم الجمعة، عن إصابة اثنين من لاعبي المنتخب المغربي بكورونا قبل مواجهة نظيره المصري ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وحسب شبكة "Le360sport" فإن النتائج المخبرية والمسحات الطبية جاءت إيجابية لفيروس كورونا للاعبي "أسود قرطاج" منير الكجوي المحمدي وسفيان القرواني، وبناء على ذلك تم عزل الثنائي عن بعثة المنتخب على الرغم من عدم ظهور أعراض عليهما.

وبالتالي تأكد غيابهما عن صفوف منتخب بلادهما خلال مواجهة المنتخب المصري بعد غد الأحد ضمن الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل