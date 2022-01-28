متظاهرون يرفعون صوراً رافضة لترشيح 'زيباري' لمنصب رئاسة الجمهورية

بغداد - ياسين صفوان - افاد مراسل السومرية، اليوم الجمعة، بأن ساحة التحرير في العاصمة بغداد شهدت تظاهرة رافضة لترشيح "هوشيار زيباري" لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال المراسل ان "عددا من المتظاهرين شاركوا باحتجاج رافض لترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد".

واضاف ان "سبب التظاهرة هو ملفات الفساد التي تحوم حول "زيباري" في وزارتي الخارجية والمالية، في المقابل ان المتظاهرين يطالبون بتولي شخصية وطنية لشغل هذا المنصب".

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