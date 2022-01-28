الكاظمي: استهداف مطار بغداد محاولة لتقويض سمعة العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 يناير 2022

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إن استهداف مطار بغداد يعد محاولة لتقويض سمعة العراق التي جهدت البلاد في استعادتها إقليمياً ودولياً، مضيفا أن "العملية الإرهابية" تشكل امتدادا لسلسلة من الاستهدافات للمنشآت المدنية والعسكرية.



وقال الكاظمي إن الهجوم، الذي وصفه بـ"العمليات الإرهابية الغادرة"، تشكل محاولات محمومة لكسر هيبة الدولة والقانون والنظام من قوى اللا دولة".

وداعا رئيس الوزراء العراقي كل القوى والأحزاب "إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير".

جاءت تصريحات الكاظمي هذه، في بيان صدر عنه في أعقاب تعرّض مطار بغداد الدولي فجر اليوم إلى عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق، والتزاماته، وإمكاناته، وتعريض مصالحه للخطر.

وتوعد الكاظمي بأنه "سيكون لقوات الأمن رد حاسم على العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيراً".

وكانت 6 صواريخ على الأقل استهدفت الجناح العسكري الأميركي في قاعدة فكتوريا بالقرب من مطار بغداد، الأمر الذي نجم عنه تضرر طائرة مدنية.