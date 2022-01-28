باكستان.. مقتل 4 شرطيين في انفجار قنبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 يناير 2022

قال مسؤول كبير والشرطة اليوم الجمعة إن قنبلة زرعت على جانب الطريق انفجرت وقتلت أربعة من رجال الشرطة وأصابت ثمانية آخرين أثناء سفرهم في منطقة مضطربة بجنوب غرب باكستان.



ووقع الهجوم في بلدة سوي بإقليم بلوشستان، ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم.

وأدان رئيس وزراء الإقليم عبد القدوس بيزنجو، التفجير ووصفه بأنه "عمل إرهابي" وتعهد ببذل كل الجهود لاعتقال من دبروا الهجوم.

وقال بيزنجو إن القتلى والمصابين هم جزء من قوة شرطة محلية خاصة تعرف باسم "قوة السلام".

وجاء أحدث هجوم بعد يومين من هجوم مسلحين على تمركز أمني في بلوشستان، ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل 10 جنود ومهاجم.

وكانت بلوشستان موقعا لتمرد طويل الأمد، حيث شنت مجموعة من الجماعات الانفصالية هجمات، خاصة على القوات الحكومية والشرطة.