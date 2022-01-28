كيف تحصل على قرض بضمان شهادة الادخار ذات الفائدة 11%؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يتيح بنكا الأهلي المصري ومصر، تقديم قروض لعملائها بضمان شهادتهم ذات العائد الثابت بفائدة 11% سنويا، وذلك دون الحاجة لتقديم أي أوراق أو مستندات أخرى.

ويقدم البنكان قرض (نقدي) بضمان الشهادة سواء بغرض شراء سيارة أو الحاجة لنقود كاش، أو سلع معمرة، أو تمويل عقاري، ولكن يفرض البنك حظر على استرداد الشهادة حتى سداد العميل أخر قسط من القرض بفوائده.

ويلجأ بعض العملاء لطلب قروض بضمان شهاداتهم تجنبا لكسرها واسترداد الأصل وكذلك الحصول علي قرض بفائدة منخفضة مقارنة بباقي البرامج الأخرى مع احتفاظه بأمواله في الشهادة بعد انتهائه من سداد القرض ثم يرفع البنك الحظر من عليها لتكون متاح أمام حاملها سواء بالاسترداد أو الإبقاء عليها.

ويقدم الخليج 365 في هذا التقرير تفاصيل قرض نقدي في بنكي الأهلي ومصر في بداية 2022 :

1-أولا البنك الأهلي المصري:

- نسبة التمويل: تصل إلى 90% من إجمالي قيمة الشهادة فعلى سبيل المثال شهادات العميل 100 ألف جنيه يحصل علي 90 ألف جنيه مع حظر كامل على قيمة الشهادة حتى السداد.

-نسبة الفائدة: زيادة 3% فوق عائد الشهادة فإذا كانت فائدة الشهادة 11% يتم إعطاء القرض بفائدة 14% وهي أقل نسبة فوائد مقدم على القروض في البنك لوجود ضمانة مالية للعميل.

-مدة التمويل: تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

- نسبة المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض يتم خصمها مرة واحدة.

-ويشترط البنك توقيع العميل على موافقته على تجديد الشهادة طبقا لسعر العائد الساري وقت التجديد حتى الانتهاء من سداد القرض.

2-بنك مصر:

-نسبة التمويل: تصل لـ 90% من إجمالي قيمة الشهادة 11%.

-نسبة الفائدة: زيادة 2.5% فوق نسبة الفائدة المقدمة على الشهادة ليصبح إجمالي الفائدة على القرض 13.5% سنويا وهي أقل نسبة فائدة علي القروض علي مستوي البنوك.

-مدة التمويل: يتراوح بين 12 شهرًا إلى 10 سنوات كحد أقصى.

-نسبة المصاريف الإدارية :1% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.

عدم كس الشهادة حتى سداد آخر قسط من القرض بفوائده طبقا للشروط المطبقة في البنك.