أسيوط تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)، والتي تبدأ غدًا السبت وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل؛ مشيرًا إلى التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الإدارات التعليمية قد أنهت كل استعداداتها فى تجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعقيم والتطهير وتوفير المطهرات، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

ووجه بتوفير الجو المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وذلك حرصا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

أوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية جاهزة للتواصل مع جميع اللجان لحل أى مشكلة فى الحال.