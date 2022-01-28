هكذا رد حسين الشيخ على رئيس الوزراء الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 02:12 مساءً - منذ 23 دقيقة

رد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

وقال الشيخ في تغريدة على موقع “تويتر”: “رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن تنتظر موافقة بينيت لأنها حتمية تاريخية. وعليه أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بإسرائيل”.‎

وأضاف: “إن الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن يكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن اتفاق أوسلو لن يطبق ما دام رئيسا للوزراء.