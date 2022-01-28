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هكذا رد حسين الشيخ على رئيس الوزراء الإسرائيلي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 02:12 مساءً - منذ 23 دقيقة

حسين الشيخ

رد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

وقال الشيخ في تغريدة على موقع “تويتر”: “رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن تنتظر موافقة بينيت لأنها حتمية تاريخية. وعليه أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بإسرائيل”.‎

وأضاف: “إن الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن يكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن اتفاق أوسلو لن يطبق ما دام رئيسا للوزراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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