شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أضرار مادية جراء استهداف مطار بغداد بـ6 صواريخ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض مطار بغداد الدولي، اليوم، لهجوم بـ6 صواريخ سقطت قرب المدرج والجانب المدني من المبنى، خلفت أضرارًا مادية كبيرة.

وأوضحت وسائل إعلام عراقية، أن الصواريخ التي سقطت ألحقت أضرارا بطائرة ومنشأة، مؤكدة أن تفعيل نظام منع الصواريخ أسقط عددا منها بمحيط المطار.

وأضافت أن قاعدة فيكتوريا الأمريكية في مطار بغداد، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، إلا أن نظام الدفاع “سيرام” تمكن من إسقاطها.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية العراقية أن رحلات المسافرين المباشرة مستمرة، مؤكدة تضرر بعض الطائرات الخارجة عن الخدمة جراء استهداف المطار بالصواريخ، حسب” العربية”.

وأكدت في بيان لها، أن الهجوم هو الثالث على القاعدة خلال الشهر الجاري، حيث تعرضت في الثالث من يناير لهجوم بطائرتين مسيرتين بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.