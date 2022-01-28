شكرا لقرائتكم خبر عن نيودلهي ترفع حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع مع تراجع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت العاصمة الهندية دلهي حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع وسمحت بإعادة فتح المطاعم والأسواق اليوم الجمعة بعد انخفاض كبير في الإصابات الجديدة بكوفيد-19. وأوضح ممثل الحكومة الاتحادية في دلهي أنيل بايجال أنه بموجب الأوامر الجديدة ستظل المدينة خاضعة لحظر التجول ليلا وستبقى المدارس مغلقة. وسيسمح للمطاعم والحانات ودور السينما بالعمل بسعة تصل إلى 50 بالمئة وسيقتصر عدد الأشخاص في حفلات الزفاف على 200 شخص, كما تقرر تخفيف القيود تدريجيا مع ضمان الالتزام بالسلوكيات الملائمة.