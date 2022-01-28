قضية الشريط الجنسي تابع... سحب مبلغ 230 ألف يورو من حساب بنزيمة

كريم بنزيمة (أ ف ب).

سُحب مبلغ 230 ألف يورو من حساب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة لتسديده لمواطنه ماتيو فالبوينا بناء على القرار الصادر من محكمة فرساي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي المتعلق بقضية الشريط الجنسي، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من مصدر مقرب من الملف.

وكانت أمرت المحكمة بنزيمة بدفع غرامة وتعويضات وتكاليف قانونية للتعويض على فالبوينا، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

,قالت محكمة فرساي حينها إن بنزيمة تورّط شخصيًا بحيل وأكاذيب لإقناع زميله بالرضوخ للابتزاز، مضيفة أن اللاعب المخضرم لم يظهر أية نية حسنة تجاه فالبوينا.