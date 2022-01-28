قبل 3 جولات على النهاية.. ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب إيران فوزا ثمينا بهدف دون رد على حساب المنتخب العراقي أمس الخميس، ليقطع إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، والمُزمع إقامة منافساتها خلال الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول القادمين.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات (6 انتصارات، تعادل واحد) معززا صدارته لترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد العراق عند 4 نقاط محتلا المركز الخامس (قبل الأخير).

في مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، عاد منتخب كوريا الجنوبية بفوز غالٍ من ميدان مُضيفه اللبناني، ليقطع خطوة كبيرة في طريق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعزز منتخب الإمارات موقعه في المركز الثالث لترتيب المجموعة الآسيوية الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2022، بتغلبه على منتخب سوريا بهدفين دون مقابل، في الجولة السابعة من التصفيات المونديالية.

ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر

إيران: 19 نقطة؛

كوريا الجنوبية: 17 نقطة؛

الإمارات: 9 نقاط؛

لبنان: 5 نقاط؛

العراق: 4 نقاط؛

سوريا: نقطتان.

