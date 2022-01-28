ضبط حزامين ناسفين واعتدة غربي نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود احزمة ناسفة واعتدة مخبأة بحديقة احد الدور المهجورة بناحية العياضية غربي نينوى".وتابعت، "على ضوء ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ وقوة برية من الفوج اثمرت عن ضبط ٢ حزام ناسف معد للتفجير، و 11رمانة يدوية ".

وأشارت الى ان "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

