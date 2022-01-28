مواصلات بالمجان وتأمينات.. القوى العاملة: وظائف برواتب تصل لـ 3500 جنيها شهريا بهذه المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 170 فرصة عمل للشباب من الجنسين، في 5 شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 3500 جنيه فضلا عن تأمينات اجتماعية وصحية، ووسيلة مواصلات ذهابا وايابا، وتوفير ملابس للعمل، ومكافآت وحوافز.

وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 90 عامل تعبئة وتغليف، و15 عامل فرز، و15 عامل نزع، و3 عمال تحميل، و 15 عامل عادي، و5 نجار مسلح، و 5 نجار باب وشباك، و5 حداد مسلح، و 2 طباخ، و 2 أخصائي خطوط بلاستيك، و10 عامل زراعي، وفطايري، و حلواني، وصانع مخبوزات. .

وأضاف مدير المديرية أن الرواتب تصل إلى 3500 جنيه، بالإضافة إلى تأمينات إجتماعية وصحية ،ووسيلة مواصلات ذهابا وايابا، وتوفير ملابس للعمل، ومكافآت وحوافز، مع توقيع عقد العمل فور بداية استلام الوظيفة .

وأشار طليب إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمديرية القوى العاملة (مكتب تشغيل الخارجة والفرافرة) في أوقات العمل الرسمية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .​