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بسبب "فطير وعسل".. مصرع سيدة وابنتها في قنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقيت سيدة وابنتها، مصرعهما في نجع مكي التابع لقرية المراشدة شمالي محافظة قنا، بينما أصيب شخص ثالث بالاشتباه في التسمم بسبب وجبة منزلية.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع "ع.ع.ط" 60 عاما، وابنتها "س.ع" 21 عامًا، وإصابة الشاب "س.ع" 25 عاما، بالتسمم الغذائي بسبب وجبة "فطير وعسل".

جرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الوقف، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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