انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 7ر0% في الربع الأخير من 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - فيسبادن - (د ب أ):

انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 7ر0% مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.

وكشفت بيانات المكتب عن تباطؤ كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع - مقارنة أيضا بالاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى - في عام 2021 ككل.

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، الربع الذي سبق بدء أزمة كورونا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر1%.

ولا تزال اختناقات العرض والتأثير المستمر لقيود جائحة كورونا تؤثر على أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يجتاح متحور "أوميكرون" جميع أنحاء البلاد.

ومن غير المتوقع أن يظهر خلال الربع الأول من هذا العام أي تحسن، حيث ضربت موجة متحور كورونا "أوميكرون" البلاد بشدة. ويتوقع المحللون المزيد من التراجع في النمو الاقتصادي.

وينظر المحللون بتفاؤل أكبر تجاه الربع الثاني من 2022. وتسير التنبؤات الخاصة بالعام ككل حاليا نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و 4%، على غرار المعدلات التي تم تسجيلها بعد الركود العميق في عام 2009.