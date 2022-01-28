صور.. الأسبوع الثقافي الرابع ضمن مشروع أطفال "أهل مصر" في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال "أهل مصر" الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

قال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إنه الفعاليات تتضمن أسبوعًا ثقافيًا وفنيًا بمدينة شرم الشيخ لأطفال قرى أسوان المتضررة من السيول، وأطفال حي الأسمرات بالقاهرة، إلى جانب المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، حلايب وشلاتين، وأبورماد، والوادي الجديد، ومطروح، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "صوت التراث".

أوضح مدير فرع الثقافة في تصريح له اليوم ، أن فعاليات الملتقى الثقافي الفني تهدف إلى ترسيخ الهوية في أذهان الأطفال، وتعريفهم بمفهوم التراث بنوعيه سواء كان مادي أو لا مادي، تتضمن عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية، وورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الأطفال.

أشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن محمية رأس محمد، ومتحف شرم الشيخ، ومسجد الصحابة، والسوق القديم، وكاتدرائية السمائيين، ومتحف الحضارات الإنسانية، مع تنفيذ ورش الحكواتي بعنوان "السياحة الداخلية وحفظ التراث المادي"، وورشة ثقافية، وعمل مطويات عن العادات والتقاليد التراثية.

وأضاف: تتضمن الفعاليات ورش حرف يدوية في مجالات المشغولات الجلدية، والخيامية، وإعادة تدوير بخامات البيئة، والطباعة والخط العربي، والأركت الخشبي، وتعليم فن الفورجية، والطباعة على القماش، وعمل منسوجات تراثية، ورسم وتشكيل بالزخارف، ومشغولات بالخرز، إضافة إلى ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن، وورش فنون الأداء المختلفة مثل ورشة إلقاء الشعر، وفنون الأداء في الغناء، مسرح العرائس وورشة المسرح البشري.

أكد أنه من المقرر أن يجري تنظيم حفل الختام بقصر ثقافة شرم الشيخ يوم الخميس المقبل، ويتضمن الحفل فقرات فنية لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية، إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال الأسبوع، وكذلك عرض عمل مسرحي بعنوان "أحلامنا"، ومسرحية "رادوبي الجميلة" نتاج ورشتي المسرح، وعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع، وعرض موسيقي نتاج ورشة الموسيقى.

جدير بالذكر أن مشروع أهل مصر يهدف إلى الاهتمام بأطفال مصر في المحافظات الحدودية، ودمجهم بأطفال مصر في العاصمة، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم المختلفة، وتعريفهم بتاريخ بلدهم، وزيادة روابط الصداقة والتعارف بين الأطفال، ومعايشة ثقافات وعادات وتقاليد تزخر بها المحافظات المصرية، وجرى أول أسابيع المرحلة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية، والأسبوع الثاني بمحافظة الإسكندرية، والأسبوع الثالث بمحافظة بورسعيد بمشاركة 200طفل في كل أسبوع، وسبق وجرى تنفيذ 17 أسبوعًا ثقافيًا في المرحلتين السابقتين للمشروع الذي انطلق عام 2018، إضافة إلى ملتقى ثقافي بالقاهرة.