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الإمارات ترفع حظر الدخول على المسافرين من 12 دولة أفريقية

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اسماعيل عبد الحي - قررت السلطات في الإمارات، ترفع حظر الدخول والترانزيت اعتبارا من يوم السبت على المسافرين الذين زاروا في الفترة الأخيرة جنوب أفريقيا أو كينيا أو نيجيريا أو إثيوبيا أو ثماني دول أفريقية أخرى.

 

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنها سترفع الحظر على من زاروا دولا أفريقية معينة خلال الأسبوعين السابقين للوصول والذي فرضته بسبب انتشار المتحور أوميكرون من فيروس .

 

يشار إلى أن الدول الأخرى التي شملها الحظر هي تنزانيا وجمهورية الكونجو وبتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي.

 

وسيتعين على القادمين من هذه الدول تقديم فحص بي.سي.آر سلبي لكوفيد-19 أجرى خلال 48 ساعة قبل المغادرة وفحص سريع للفيروس في مطار المغادرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وكالات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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