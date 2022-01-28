تركيا تعلن تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني في سنجار العراقية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 28 - يناير - 2022 11:44 صباحًا

أعلنت المخابرات التركية، اليوم الجمعة، تحييد قيادي في “وحدات مقاومة سنجار” التابعة لتنظيم حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” بمنطقة سنجار بالعراق.

وقالت المخابرات التركية إنه “تم تحييد سليمان شمو يوسف القيادي في ما يسمى “وحدات مقاومة سنجار” التابعة لتنظيم “بي كا كا” الإرهابي في باب شيلو بمنطقة سنجار بالعراق”.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق، مقتل عضو حزب العمال الكردستاني حسن سعيد حسن، في سنجار من خلال عملية في شهر أغسطس من العام الماضي 2021.