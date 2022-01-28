السويد توصي بإعطاء لقاح كورونا للأطفال في هذه الحالة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ ساعتين

قالت هيئة الصحة السويدية، اليوم الجمعة، إنها لن توصي بلقاح فيروس كورونا، لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً. وأوصت السويد، التي اختارت مرة أخرى سياسة فيروس كورونا مختلفة عن معظم دول أوروبا، بإعطاء لقاح كورونا فقط للأطفال المعرضين للخطر.

وقالت بريتا بيوركلوند من وكالة الصحة العامة، إن “اللقاحات آمنة، وهناك لقاحات جيدة جداً، لكننا نركز الآن على الفوائد الطبية للقاح لكل طفل، ولا نرى أن الفوائد كبيرة بما يكفي لكي نوصي بها لجميع الأطفال”.

ولفتت السلطات إلى أنه يمكن إعادة تقييم القرار إذا تغير الوضع الصحي.

وكانت مدّدت السلطات السويدية، القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين. وأوضحت السلطات في استوكهولم، الأربعاء، أن التمديد جاء من أجل كبح جماح انتشار الفيروس في البلاد في ظل الموجة الرابعة.

وأظهرت بيانات وكالة الصحة السويدية في وقت سابق أن البلاد سجلت رقماً قياسياً في عدد حالات الإصابة اليومية بعد تسجيل 89 ألفًا و888 حالة جديدة أمس.