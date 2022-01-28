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تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من قضاء ابو غريب باتجاه مطار بغداد الدولي، و ثلاثة صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "جهة مجهولة قامت بإطلاق 3 صواريخ من عجلة نوع بيكب من محافظة بغداد قضاء ابو غريب ضمن الاحداثية 38S MB 22570 83790 باتجاه مطار بغداد الدولي و 3 صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد القوة الماسكة فق 6 لمش 24 ف 1 جيش عراقي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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