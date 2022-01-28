انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من قضاء ابو غريب باتجاه مطار بغداد الدولي، و ثلاثة صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي.