انت الان تتابع خبر انطلاق بطولة العراق 'كروس فيت' لبناء الأجسام في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "بطولة العراق للكروس فيت، تأتي ضمن نشاطات الاتحاد العراقي لكمال الأجسام للعام 2022"، مشيراً الى أن" المنافسات تقام في قاعة ولف جيم في بغداد نظراً لتوفر الأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاح البطولة".



وتابع أن "البطولة شهدت تقديم أكثر من 50 لاعباً للمشاركة وباب التسجيل مازال مفتوحاً أمام الأبطال من كلا الجنسين"، لافتاً الى ان "البطولة تعد تحضيرية للبطولات القادمة بحسب روزنامة اتحاد اللعبة لتشكيل منتخب وطني للمشاركة في نشاطات الكروس فيت العالمية".

