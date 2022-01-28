تنويه من الخطوط الجوية بشأن قصف مطار بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، تنويها بشأن قصف مطار بغداد.

وذكر اعلام وزارة النقل في بيان ورد لـ الخليج 365، "تؤكد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".



وتابع البيان، "كما ونود أن نطمئن المسافرين الكرام أن رحلاتنا المباشرة مستمرة".