لدواعي أمنية.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بتصميم مرحاض خاص في سياراته

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ميرو" البريطانية، في تقرير لها، عن "سر" جديد يتعلق بحياة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت الصحيفة إن كيم جونج أون "بات يستخدم مرحاضاً خاصاً يأخذه معه أثناء تنقلاته التي يقوم بها".

وأضافت أنه تم تصميم مرحاض خاص لزعيم كوريا الشمالية، يمكّنه من قضاء حاجته حتى وهو يتنقل بالسيارة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها إن فكرة زعيم كوريا الشمالية بدمج مراحيض في سياراته "تأتي لمخاوف أمنية".

وأوضحت المصادر أن كيم يخشى من وقوع أي عينات من بوله وبرازه بأيدي أطراف خارجية، الأمر الذي سيمكنهم من معرفة معلومات طبية تتعلق به.

وتابعت المصادر أن زعيم كوريا الشمالية أخضع قطاره الخاص وسياراته، بما فيها واحدة من نوع مرسيدس مضادة للرصاص، لتعديلات شملت إضافة مرحاض.

وخرجت تقارير صحفية للتشكيك حول الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية، وخاصة بعد ظهوره في أحدث إطلالاته وقد فقد الكثير من وزنه.

وقالت مصادر إن كيم قد يكون يعاني من مرض خطير، فيما نفت وسائل إعلام كورية شمالية هذه الفرضية قائلة إن الزعيم يتبع نظاماً غذائياً صحياً.

والتقطت صورة لزعيم كوريا الشمالية خلال مؤتمر حزب العمال الثامن، ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، في شهر ديسمبر الماضي، قد أثارت الجدل حول صحته.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "ياقة قميص" كيم كانت غير خانقة، حيث أبقت على مساحة لدخول إصبع واحد، وهو ما يعتبر قاعدة أساسية للبس البدلة على الطراز الغربي.

واختلفت هذه الصورة مع صورة كيم يوم 17 من نوفمبر، عندما ظهر في مراسم التأبين لوالده الراحل كيم جونج إيل في قصر الشمس في بيونجيانج.

وارتدى كيم وقتها الزي الرسمي المعروف باسم "الزي الشعبي"، وكانت عنقه ملتصقة بياقة قميصه.