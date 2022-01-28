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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي خلال أسبوع

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة 26 مليون دولار وذلك للشهر الـ 19 على التوالي.

وقال المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.935 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر التاسع عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس وهي مارس وأبريل ومايو 2020.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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