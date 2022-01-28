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مصرع طفل تحت عجلات سيارة دهسته أمام منزله في سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، تحت عجلات سيارة نقل أثناء لهوه أمام منزل أسرته، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "مصطفى. ن" 3 أعوام ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

أفاد عم المتوفى "أيمن. ا" 39 عامًا عامل أنه أثناء لهو ابن شقيقه المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية قيادة "ناصر. ع" 47 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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