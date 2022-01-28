الثانية خلال أسبوع.. - البحرية البريطانية تضبط شحنة مخدرات غير مشروعة بقيمة 18 مليون دولار قبالة خليج عمان

أعلنت البحرية البريطانية شحنة مخدرات مهربة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية قبالة خليج عمان هي الثانية خلال أسبوع.



وقالت في بيان (ترجمه يمن شباب نت للعربية) إن السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية HMS Montrose (F236)،اعترضت سفينة صيد عديمة الجنسية تنقل مخدرات غير مشروعة في خليج عمان، يوم الاثنين.



وحسب بيان البحرية فقد ضبطت 150 كيلوجرامًا من الهيروين و 250 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين و 665 كيلوجرامًا من الحشيش بقيمة إجمالية تقدر بنحو 18 مليون دولار أمريكي.



ونقل البيان عن العميد البحري الباكستاني فاقار محمد، قائد فرقة العمل المشتركة 150 ـ إحدى فرق العمل الثلاث تحت إشراف القوات البحرية المشتركةـ ، القول: "إن هذا الاستيلاء هو دليل على تصميم والتزام الأصول السطحية والجوية التي تدعم القوات البحرية المشتركة لقمع وردع الأنشطة غير المشروعة في البحر".



وكانت البحرية الملكية البريطانية قد ضبطت الأسبوع الفائت، أكثر من طن من المخدرات يُعتقد بأن قيمتها تبلغ حوالي 15 مليون جنيه إسترليني في خليج عُمان.

