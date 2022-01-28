الأردن تتوقف عن إعطاء لقاحات “كورونا”.. والسبب؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

أوقفت الأردن إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين نظراً للظروف الجوية. وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن توقف المراكز المخصصة بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، اليوم الجمعة، وذلك نظرا للظروف الجوية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن فرق التطعيم ستستأنف عملية إعطاء المطاعيم في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي. يذكر أن الوزارة تنشر يومياً عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء المراكز التي تتوافر فيها لقاحات فيروس كورونا المختلفة ولجميع الجرعات.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أن المراكز المخصصة بسحب عينات PCR تعمل وحسب القوائم المنشورة على مواقع الوزارة والصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه أفادت وزارة الصحة الأردنية، بارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 66 ألفا و865 إصابة.

ولفتت وزارة الصحة، في تقريرها أمس، إلى وفاة 13 ألفا و124 شخصا في جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 22 حالة وفاة يوم أمس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليونا و177 ألفا و165 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و97 ألفا و176 حالة شفاء.