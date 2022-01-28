بالصورة: قصف صاروخي على مطار بغداد الدولي فجر اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2022 10:08 صباحًا

نقلت وكالة أنباء شفق نيوز عن مصدر أمني أن مطار بغداد الدولي تعرض فجر اليوم لقصف بما لا يقل عن 6 صواريخ. وأبلغ المصدر الوكالة بأن “الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحاً، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني”.

وذكر المصدر ذاته أن القصف الصاروخي ألحق أضراراً “بعدد من الطائرات”، مشيراً إلى أن “تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ”. وتداولت وسائل إعلام عراقية صورا قيل إنها لآثار القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي، بما في ذلك إصابة إحدى الطائرات بأضرار نتيجة اختراق أحد الصواريخ لهيكلها.

كما أظهرت الصور منصة صغيرة للمدفعية الصاروخية وست قذائف إلى جانبها.

وفي وقت لاحق، أفيد بتعرض مطار العاصمة العراقية لثلاثة صواريخ، حيث تبين بعد الوصول إلى منصة الإطلاق أن ثلاثة صواريخ أخرى لم تنطلق، وقام خبراء الهندسة العسكرية في القوات الأمنية العراقية بتفكيكها.

كما ذكرت آخر المعلومات الوارد أن القذائف الصاروخية انطلقت من قضاء أبو غريب الواقع شمالي بغداد.