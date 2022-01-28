شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صواريخ بعيدة المدى وموجهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، إن بيونج يانج أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخين كروز بعيدي المدى، وصاروخين تكتيكيين موجهين أرض-أرض هذا الأسبوع.

وأفادت الوكالة بأن أكاديمية علوم الدفاع لكوريا الشمالية أجرت التجربتين الصاروخيتين يومي 25 و27 بناير الجاري "لتحديث نظام صواريخ كروز بعيدة المدى، وأيضا لتأكيد قوة الرؤوس الحربية التقليدية للصواريخ التكتيكية الموجهة أرض-أرض على التوالي".

وذكرت أن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق، أصابا بدقة هدفا في جزيرة غير مأهولة بالبحر قبالة بلدة كيلجو بإقليم هانجكيونج الشمالي، شمال شرقي البلاد.

وقالت وكالة أنباء يونهاب، الكورية الجنوبية، إنه وفقا لصور نشرتها كوريا الشمالية اليوم، يبدو أن الصاروخين التكتيكين الموجهين أرض-أرض هما النسخة المطورة من صاروخ كيه إن 23- الذي يشبه صاروخ "إسكندر" الباليستي الروسي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس الخميس إنها رصدت عمليات إطلاق من داخل وحول مدينة هامهونج على ساحلها الشرقي، في حوالي الساعة 8 صباحًا و 05:8 صباحًا على التوالي، وقد طار الصاروخان نحو 190 كيلومترًا على ارتفاع 20 كيلومترا.

ويعد هذا الإطلاق السادس من نوعه منذ مطلع العام، وقد جاء بعد يومين فقط من إطلاق الشمال صاروخي كروز بعيدي المدى في يوم 25 كانون الثاني/يناير.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن صاروخي كروز بعيدي المدى اللذين تم إطلاقهما في يوم 25 من الشهر الجاري، حلقا لمدة 137,9 ثانية على مسار الرحلة المحدد فوق البحر الشرقي وأصابا جزيرة مستهدفة على بعد 800,1 كيلومتر.

وقالت إن الأداء القتالي العملي لنظام صواريخ كروز بعيدة المدى سيكون له نصيب موثوق في تعزيز ردع الحرب للبلاد.

ولم يشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون على ما يبدو على التجارب الصاروخية.

وقالت الوكالة إن الزعيم كيم تفقد مصنع ذخيرة ينتج نظام أسلحة رئيسية برفقة شقيقته المؤثرة كيم يو-جونج وجو يونج-وون المساعد المقرب للزعيم وسكرتير الشؤون التنظيمية للجنة المركزية بالحزب الحاكم وغيرهما، بدون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن موعد الزيارة ولكن وسائل الإعلام الكورية الشمالية عادة ما تتحدث عن أنشطة الزعيم في اليوم التالي لحدوثها، بحسب يونهاب.

وجاءت زيارة الزعيم كيم إلى مصنع الذخيرة لأول مرة منذ سنتين و8 أشهر عندما قدمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية تقريرا حول زيارته التفقدية إلى مصانع إنتاج الأسلحة الرئيسية في إقليم جاجانج في حزيران/يونيو عام .2019