شكرا لقرائتكم خبر عن بدء محاكمة متهمين بسرقة مجوهرات أثرية من متحف دريسدن بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ اليوم الجمعة محاكمة ستة رجال متهمين بسرقة مجوهرات ثمينة من متحف "القبو الأخضر" في مدينة دريسدن الألمانية.

وسيُحاكم المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 28 عاما، أمام محكمة أحداث، حيث كان اثنان منهم قاصرين قانونيا وقت السرقة، التي نُفِّذت في 25 نوفمبر عام .2019

ويواجه الرجال الستة، وجميعهم مواطنون ألمان، اتهامات بالسطو المنظم والحرق العمد فيما يتعلق بالسرقة، حيث تمت سرقة 21 قطعة تحتوي على إجمالي 4300 ماسة وأحجار كريمة أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 113 مليون يورو (128 مليون دولار). وتم تقدير التلفيات التي لحقت بالمتحف بنحو مليون يورو.

ودخل رجلان المبنى من خلال نافذة كسراها ثم حطما واجهة عرض بفأس وسلبا المجوهرات التي تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولم يتم العثور على المجوهرات المسروقة حتى الآن.

ويعتقد الادعاء العام أن المتهمين ينحدرون من عائلة "ريمو" في برلين. وأدين أفراد في هذه العائلة الكبيرة أيضا بجرائم أخرى كبيرة مثل سرقة عملة ذهبية عملاقة من متحف "بوده" ببرلين عام .2017 ولم يتم العثور على العملة العملاقة، ويعتقد أنه تم تقطيعها.

ويقبع أربعة من المتهمين في السجن الاحتياطي على ذمة المحاكمة، بينما يقضي الاثنان الآخران أحكاما قضائية لتورطهم في سرقة العملة المصنوعة من الذهب الكندي.