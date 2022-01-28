حيلة بسيطة تزيد عمر بطارية آيفون على الفور

26 يناير , 2022
نيويورك: يعاني الكثيرون من استنفاذ بطاريات هواتفهم بسرعة، وخاصة عند تشغيل ميزة 5G، مما يدفعهم للبحث عن حلول فعالة لهذه المشكلة.
وقد كشف موقع "تومز غايد" الإلكتروني، عن حيلة بسيطة يمكن من خلالها إطالة عمر بطارية هاتف آي فون، عبر إطفاء ميزة 5G، على النحو التالي:
1. افتح تطبيق "الإعدادات" وانقر على شبكة الجوّال (أو بيانات الجوال، حسب منطقتك.)
2. انقر على "خيارات البيانات الخلوية"
3. اضغط على الصوت والبيانات.
4. لإيقاف تشغيل 5G، انقر فوق 4G. سيؤدي هذا إلى تعيين آي فون الخاص بك لاستخدام شبكة 4G فقط.
5. لإعادة تشغيل 5G مرة أخرى، انقر فوق 5G Auto، وهو الخيار الافتراضي.
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