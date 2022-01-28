انت الان تتابع خبر صور تظهر آثار القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مصدر أمني بأن "الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني".

وأضاف المصدر أن "القصف أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات نتيجة القصف الصاروخي".



واشار الى ان "تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ".