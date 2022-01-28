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صور تظهر آثار القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مصدر أمني بأن "الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني".

وأضاف المصدر أن "القصف أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات نتيجة القصف الصاروخي".


واشار الى ان "تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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