دولة عربية توقف إعطاء لقاحات كورونا مؤقتا

وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن "فرق التطعيم ستستأنف عملية إعطاء المطاعيم في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي".

يذكر أن الوزارة تنشر يومياً عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء المراكز التي يتوافر فيها مطاعيم فيروس كورونا المختلفة ولجميع الجرعات.



من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أن المراكز المخصص بسحب عينات (بي سي آر) تعمل وحسب القوائم المنشورة على مواقع الوزارة والصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.