كيف يحسن التوقف عن التدخين حياتك؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة ريهام الإمام، نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، نصائح إلى كل مدخن لحمايته من أضرار التدخين.

وقالت الإمام في فيديو عبر الصفحة الرسيمة لوزارة الصحة والسكان، بعنوان: "إيه تأثير توقفك عن التدخين على حياتك، لو بتفكر إزاي تقلع عن التدخين يجب الاستعانة بالناس اللي حواليا وعاوز أبطل وإنني بفكر في ده وعاوز أخد قرار قريب، بعد كده أدور على متخصص وأعمل إيه، وأقعد مع أشخاص أكثر مش بيدخنوا، والبحث عن متخصص أحسن.

وأكملت: "قرار وقف التدخين يعتبر حياة جديدة مختلفة ونمط الحياة هيتغير، من حيث القيادم بأمور لم تكن تستطيع القيام بها من قبل، مع اختفاء البلغم والنوم بسهولة والجلوس في أي مكان دون إذن التدخين".