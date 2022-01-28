عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون يرصد الحشد الروسي قرب أوكرانيا.. مزيد من الجنود في 24 ساعة

الجمعة 28 يناير 2022

الخليج 365

رصدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وصول المزيد من الجنود الروس، إلى الحدود الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة يوم الخميس إن تعزيز القوات الروسية على الحدود الأوكرانية تتواصل "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان صحفي إنه" فيما يتعلق بالتعزيزات الروسية التي لا نزال نراها، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فإن هناك المزيد من عمليات تعبئة القوات القتالية تم حشدها، مرة أخرى، على الجزء الغربي من حدود البلاد وفي بيلاروسيا".

وأعلن المتحدث أيضا أن المزيد من المساعدات العسكرية سترسل إلى أوكرانيا، قائلا إنها يجب أن تصل في وقت قصير نسبيا.

مضيفا القول: "نحن لا نذكر بالتفصيل كل معدة ضمن هذه الشحنات على وجه التحديد. أعتقد أنه يمكنكم فهم سبب رغبتنا في أن نكون حذرين حول الإعلان علنا عن نوع القدرات التي تم تقديمها لأوكرانيا".

وفي وقت سابق حذرت الولايات المتحدة من احتمال تعرض أوكرانيا لغزو روسي في أي وقت، مشيرة إلى وجود استعدادات وتحضيرات من موسكو على حدود كييف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادة صحفية: "لا نزال نرى استعدادات وتحضيرات روسية على حدود أوكرانيا ونعتقد أن الغزو قد يحدث في أي لحظة".

وأضافت "نراقب التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية ومستعدون لأي سيناريو، وما زلنا ننصح رعايانا بمغادرة أوكرانيا".

وأكدت ساكي التزام الولايات المتحدة بمسار الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا، معربة عن أملها ألا تكون موسكو "تتلاعب بهذا المسار".

قبل ذلك أعلنت الخارجية الروسية يوم الأربعاء أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، سلمها رد الولايات المتحدة الخطي على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها روسيا.

وفي 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تقدمت روسيا بمشروعي اتفاقين مع واشنطن و"الناتو" حول ملف الضمانات الأمنية التي تشمل أولا ضمانات لعدم توسع "الناتو" شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى.

وثانيا تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، فيما ترتكز ثالث المقترحات الروسية على الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية، وفق وزارة الدفاع الروسية.