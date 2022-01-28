شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاي.. الرمّان.. البرتقال.. الفيتامين.. وأكياس العصير».. خماسي الكبتاغون المزعج من لبنان للدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لم ينتهِ الحديث في لبنان عن شحنة تهريب الكبتاغون خلال أطنان الشاي إلى المملكة، حتى تم ضبط شحنة أخرى كانت في طريقها إلى السودان.

يأتي هذا بعدما أعلن وزير الداخلية بسام مولوي اليوم إحباط عملية تهريب نحو 12 طناً من المخدرات مموهة في صناديق من عصير الفاكهة متوجهة الى السودان كمحطة أولى.

وأضاف مولوي عبر حسابه في تويتر أن الأجهزة الأمنية تثبت من خلال هذه العملية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج البلاد.

عمليات تهريب الكبتاغون والمواد المخدرة ليست وليدة اللحظة بل سبقتها عمليات مماثلة في الشهور الماضية.

قبل أسبوع تمكنت السلطات المصرية من إحباط محاولتين لتهريب كمية من الأقراص المخدرة المخبأة في «فيتامين الأطفال» على متن رحلتي طيران قادمتين من بيروت إلى مطار القاهرة.

بينما ضبط عناصر من الجمارك اللبنانية 9 ملايين حبة من الكبتاغون مخبأة في شحنة برتقال في مرفأ بيروت كانت وجهتها الكويت، في نهاية ديسمبر الماضي.

فيما أعلنت شرطة دبي في 23 ديسمبر الماضي توقيف أربعة مقيمين من جنسية عربية حاولوا تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنة ليمون وأظهرت صور نشرتها الشرطة عبارة «صنع في لبنان» على الصناديق.

وفي أبريل من العام الماضي أعلنت المملكة تعليق استيراد الفواكه والخضار من لبنان بعد ضبط أكثر من 5 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان.

واعتبر عدد من المحللين أن إنتاج الكبتاغون والاتجار به على نطاق صناعي أصبح لا غنى عنه من الناحية المالية لمليشيا حزب الله ، وذلك في ذروة الانهيار المالي.