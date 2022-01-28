شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 جنود باكستانيين في هجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي عشرة جنود باكستانيين مصرعهم جراء هجوم مسلح، نفذته عناصر مسلحة على نقطة عسكرية لقوات حرس الحدود الباكستانية في منطقة "كيتش" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني الليلة أن مجموعة من المسلحين شنت غارة إرهابية، استخدمت الأسلحة الثقيلة على نقطة عسكرية في منطقة "كيتش" البلوشية، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود، كما تم اعتُقل ثلاثة من المهاجمين، مشيراً إلى أن قوات الجيش أطلقت حملة أمنية موسعة في المنطقة للقبض على باقي المسلحين.