شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق أممي في دور «رئيسي» بقتل معارضين إيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اخترقت منظمة «مجاهدي خلق» القناة الأولى للتليفزيون الرسمي لنظام الملالي لأكثر من 10 ثوان، فيما دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إلى التحقيق في «مجزرة» وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران على أن يشمل التحقيق ما يقال عن دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.

وقّع على الرسالة المفتوحة التي نُشرت أمس الخميس حوالي 450 شخصية من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونغ وستيفن راب السفير الأمريكي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.

ويخضع رئيسي الذي تولى الرئاسة في أغسطس لعقوبات أمريكية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988، ولم يكن لدى مكتبه في طهران تعليق، الخميس.

ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد الخميني.

وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد مَن تم إعدامهم بنحو خمسة آلاف، وقالت في تقرير عام 2018: إن العدد الحقيقي قد يكون أكبر.

وقالت الرسالة المفتوحة «ما زال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة، ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي»، وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.

وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير.

ومن الموقّعين على الرسالة محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.

ودعا جاويد رحمان محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريرا لدورة المجلس في يونيو، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتليفزيون التابعة للملالي أنها تعرضت لاختراق استمر عشر ثوان الخميس.

وظهرت صور لمريم رجوي الرئيسة المنتخبة من المعارضة الإيرانية على شاشة القناة، وهو ما أكدته الهيئة بظهورها وقادة في «خلق» لمدة عشر ثوان.