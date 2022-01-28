شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحدد 7 فبراير موعدا لانتخاب رئيس العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس الخميس، 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئاسة المجلس: إنه «عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم (أمس الخميس)، اجتماعا للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية».

وأضافت أنه «تقرر خلال الاجتماع إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الإثنين المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012».

وتابعت أنه «تم في الاجتماع تحديد يوم الإثنين الموافق 7 فبراير موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية».

وفي إطار تفقده المحافظات العراقية، ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، اجتماعا لقيادات الأجهزة الأمنية في البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب: «إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا لقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة».

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أكدا أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة.

واستقبل الحلبوسي بلاسخارت، الأربعاء، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تلبي متطلبات الشعب العراقي.

وفيما يخص الهجوم الصاروخي الذي استهدف منزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بثلاثة صواريخ كاتيوشا، عبرت بلاسخارت عن إدانتها للهجوم الذي استهدف قضاء الكرمة وأصاب عددا من المدنيين يوم الثلاثاء، مؤكدة أن هذه الأفعال تهدف إلى زعزعة الاستقرار ومحاولة لخلق الفوضى.