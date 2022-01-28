عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تحذر: روسيا ربما تغزو أوكرانيا في أي وقت

الجمعة 28 يناير 2022

الخليج 365

حذرت الولايات المتحدة من احتمال تعرض أوكرانيا لغزو روسي في أي وقت، مشيرة إلى وجود استعدادات وتحضيرات من موسكو على حدود كييف.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادة صحفية: "لا نزال نرى استعدادات وتحضيرات روسية على حدود أوكرانيا ونعتقد أن الغزو قد يحدث في أي لحظة".

وأضافت "نراقب التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية ومستعدون لأي سيناريو، وما زلنا ننصح رعايانا بمغادرة أوكرانيا".

وأكدت ساكي التزام الولايات المتحدة بمسار الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا، معربة عن أملها ألا تكون موسكو "تتلاعب بهذا المسار".