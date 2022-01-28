"أتيليه العرب" يعلن الفائزين بجائزة عفيفي مطر للشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون، اليوم الخميس، في مسابقة عفيفي مطر للشعراء العرب.

وجاء ترتيب الفائزين على النحو التالي: المركز الأول مناصفة بين ديوان "افتحي الباب يا فاطمة"، للشاعر محمد المتيم، وديوان "منهك كأنه المعجزة"، للشاعرة مروة أبو ضيف.

وجاء المركز الثاني مناصفة بين ديوان "ظل يرتسم على المياه البعيدة"، للشاعر محمد الحديني، وديوان "جغرافيا الحساسية"، للشاعرة أسماء حسين.

وقال الناقد التشكيلي قنديل رئيس مجلس إدارة الأتيليه - في بيان - إن هذه الدورة المؤجلة منذ عامين بسبب تداعيات فيروس "كورونا" تحمل اسم الشاعر والمترجم الراحل محمد عيد إبراهيم.

وأكد أنه سيتم تنظيم حفل كبير خلال فبراير المقبل، لتكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم التي ترأسها الشاعر العراقي الكبير علي جعفر.

وأضاف قنديل أنه نظرًا لتأخر المسابقة عامين، تم السماح للمشاركات المقدمة منذ نهاية العام 2019 والتغاضي عن شرط النشر، ولما قدم بعض الشعراء دواوين أخرى جديدة سمح بدخولها المسابقة مع دواوينهم القديمة للجنة الفرز.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء الجائزة قريبًا لاختيار أمين عام جديد بدلاً من الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد واختيار عضو جديد بدلاً من الشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم ووضع شروط جديدة لضمان استمرار المسابقة في مجال الشعر والدراسات النقدية.

وكانت لجنة تحكيم الجائزة قد اجتمعت بحضور الدكتور علي جعفر العلاق رئيسًا، والدكتور صلاح السروي عضوًا، والدكتور محمود الضبع عضوًا للتوصل إلى النتيجة النهائية لمسابقة عفيفي مطر الشعرية في نسختها الثالثة.