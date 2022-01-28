حول العالم في ٢٤ ساعة: صاروخ إيلون ماسك في طريقه للاصطدام بالقمر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

شهد العالم الخميس، عددا من الأحداث الهامة أبرزها إعلان شركة سبيس اكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن صاروخا نحو الاصطدام بالقمر.

صاروخ إيلون ماسك في طريقه للاصطدام بالقمر

يتجه صاروخ فضائي تابع لشركة سبيس اكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك نحو الاصطدام بالقمر.

لا يمكن تحييدها بالأجسام المضادة.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

حذر علماء صينيون من "تهديد محتمل للسلامة الحيوية" ناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي ربما انتقلت من الحيوانات إلى البشر ولا يمكن "تحييدها" بواسطة الأجسام المضادة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

"يوم التأسيس".. السعودية تقرر اعتبار 22 فبراير ذكرى تأسيس الدولة

قررت السعودية، اليوم الخميس، اعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس وجعله عطلة رسمية.

بينها دولتين عربيتين.. قائمة أفضل الدول للتعايش مع كورونا

حلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا، في التصنيف الدوري الذي تضعه وكالة "بلومبيرغ" Bloomberg لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

شكري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون بين القاهرة وواشنطن

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.